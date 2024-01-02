Zelenski, Rusya'nın bugünkü saldırılarında 4 kişinin öldüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün yaklaşık 100 füze ile Ukrayna topraklarına saldırdığını belirterek, "En az 70 füze düşürüldü. Bunların neredeyse 60'ı Kiev bölgesinde vuruldu. Harkiv de ağır vuruldu." ifadesini kullandı.

Saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 92 kişinin yaralandığını aktaran Zelenski, ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diledi.