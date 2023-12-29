Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya topraklarına 110 füze fırlattığını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına düzenlediği yoğun füze saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunun doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depoları ve otoparkları hedef aldığını belirten Zelenski, "Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirlerimiz. Rusya bugün cephaneliğindeki neredeyse her şeyle vuruyor: Kinjal füzeleri, S-300 füzeleri, seyir füzeleri, insansız hava araçları. Stratejik bombardıman uçakları X-101/X-505 tipi füzeleri fırlattı. Yaklaşık 110 füze fırlatıldı, bunların çoğu düşürüldü" ifadelerini kullandı.