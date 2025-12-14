Zelenski: Rusya savaşı uzatıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Zelenski, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu.

Zelenski, sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya son bir haftada düzenlenen hava saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Rus ordusunun bu gece ülkesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenski, "Yaralılar var. Rusya savaşı uzatıyor ve halkımıza olabildiğince çok zarar vermek istiyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın dün (13 Aralık Cumartesi) Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Zelenski, özellikle Mıkolayiv, Odessa, Herson, Çernigiv, Donetsk, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Zelenski, savaşı bitirmek için müttefiklerle çalışmalarını sürdürdükleri değerlendirmesinde bulunarak, "Bugünler diplomasiyle yoğun bir şekilde geçecek" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun sadece son bir haftada 1500'den fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 900 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 46 füze kullanarak hava saldırıları düzenlediğini belirtti.​​​​​​​