Zelenski: Rusya Ukrayna'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rus ordusunun kentteki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenski, saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenski, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Zelenski açıklamasında, "Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.