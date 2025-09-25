Giriş / Abone Ol
Zelenski: Savaştan sonra görevden ayrılmaya hazırım

Zelenski, Rusya ile savaş sona erdiğinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu açıklayarak, ateşkes sağlanması halinde parlamento aracılığıyla seçim çağrısı yapacağını söyledi.

Dünya
  • 25.09.2025 13:50
  • Giriş: 25.09.2025 13:50
  • Güncelleme: 25.09.2025 13:56
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DepoPhotos

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD medyasına verdiği demeçte, Rusya ile savaşın sona ermesinden ardından görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. Zelenski, “Amacım savaşı bitirmek, görevime devam etmek değil” ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, ateşkes sağlanması halinde Ukrayna Parlamentosu'ndan seçimler düzenlemesini isteyeceğini kaydetti.

