Zelenski, Suudi Arabistan’a gidiyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılmak için gittiği Belçika'da yaptığı görüşmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Zelenski, AB ve NATO temaslarının ardından ülkesinin hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmayı sürdüreceğin söyledi.

Görüşmelerinin verimli geçtiğini belirten Zelenski, "Bu ilk adımları daha geniş ve kapsamlı bir çözümün önsözü olarak görüyoruz. Savaş mümkün olan en kısa sürede sona ermeli. Ukrayna, ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızla barış için 7/24 çalışmaya hazır" değerlendirmesini yaptı.

HIZLI, GÜVENİLİR BARIŞ

Zelenski, 10 Mart'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini, ekiplerinin ise orada kalarak ABD'li ortaklarla çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, "ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğimiz gibi Ukrayna çalışıyor. Hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenski arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından düzenlenen zirvede AB, Ukrayna'nın askeri alan da dahil olmak üzere desteklenmesine olan bağlılığını yinelemişti. Daha önce ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan'da dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantılara Ukrayna davet edilmemiş, savaşın ele alındığı görüşmelerde Ukrayna temsil edilmemişti.

TRUMP'IN DA ÇIKARINA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da önceki gün Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderleri Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesi için yapılacak barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda girmesi gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, "Ukrayna'da barışa güç yoluyla ulaşılması Trump'ın da çıkarına. Bunu başarmak istiyorsa, bu ancak AB ve üye ülkelerin desteğiyle mümkün olur. Çünkü ön koşulların karşılanması gerekir" diye konuştu.