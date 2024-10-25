Zelenski tarih verdi: "Rusya, ilk Kuzey Koreli askerleri konuşlandıracak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaştığı iddiasına ilişkin konuştu.

Zelenski, elde ettikleri istihbarata göre 27-28 Ekim'de Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ayrıca ülkesinin Donetsk bölgesinde durumun zor olduğunu ancak askerlerin mevzilerini korumaya devam ettiklerini açıkladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephe hattındaki durumla ilgili rapor aldığını belirtti.

Donetsk bölgesinde durumun zor olduğunu kaydeden Zelenski, "Ancak tugaylarımız mevzileri koruyor ve işgalciyi yok etmek için mümkün olan her şeyi yapıyor" bilgisini paylaştı.

Rusya ve Kuzey Kore bayraklarının Ukrayna’daki cephe hattında yan yana görüntülendiği iddia edilmişti / Fotoğraf: İHA

Zelenski, Rusya’nın Kursk bölgesindeki operasyonlarına ilişkin, "Hedeflerimizi yerine getiriyoruz. Rusya topraklarındaki tampon bölge Ukrayna’yı, Rusya’nın savaşı ülkemizin doğusuna yayma girişimlerinden koruyor ve Rusya’nın önemli ölçüde kayıp vermesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: 27-28 EKİM'DE KUZEY KORELİ ASKERLER KONUŞLANDIRACAK

Sırskiy’in "Rusya’nın Kuzey Kore’den asker getirdiği bilgisini verdiğine" dikkati çeken Zelenskiy, "İstihbarata göre 27-28 Ekim'de Rusya, ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da bugünlerde dolaşan dezenformasyonların aksine Rusya’nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır" yorumunda bulundu.

Zelenski, Kuzey Kore’nin çatışmalara fiilen dahil olmasının engellenmesinin gerektiğini belirtti.

PUTİN: HANGİ NATO ÜLKELERİNDEN OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin de ülkesine bağlı özerk Tataristan Cumhuriyeti'nde yapılan BRICS zirvesinde Ukrayna Savaşı'na dair konuştu.

Putin, bir muhabirin Kuzey Kore birliklerinin Rusya'da bulunduğuna uydu görüntüleri iddialarının sorulması üzerine “Görüntüler ciddi bir şeydir. Eğer görüntüler varsa, o zaman bir şeyleri yansıtıyorlar demektir” yorumunda bulundu.

Batı'nın Ukrayna krizini tırmandırdığı söyleyen Putin, NATO subayları ve eğitmenlerinin Ukrayna savaşına doğrudan müdahil olduğunu öne sürdü.

Putin, “Orada kimlerin bulunduğunu, hangi NATO ülkelerinden olduklarını ve bu işi nasıl yürüttüklerini biliyoruz” dedi.