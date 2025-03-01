Zelenski-Trump tartışmasının ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğanlı paylaşım

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında dün akşam Beyaz Saray'da yaşanan tartışmanın ardından, Zelenski'nin 18 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenski'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelenski'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor. Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da biraraya geldi. Oldukça gergin geçen basın toplantısında iki lider arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Zelenski'nin sözlerine sinirlenen Trump, "Ya Zelenski bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz" dedi. Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu belirten Trump, "Barış için hazır değil, hazır olduğunda yeniden buraya gelebilir" ifadelerini kullandı. Tartışmanın ardından ortak basın toplantısının iptal edildiği öğrenildi.