Zelenski, Trump ve Macron'la görüştü: Patriot gündemde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ile dün de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenski, "Hava savunmamızı ve tüm savunma kabiliyetlerimizi güçlendirmek için Amerika ile ayrıntılı şekilde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Görüşmede Ukrayna'ya PATRIOT hava savunma sistemlerinin verilmesi, uzun menzilli saldırılar yapabilmek için ülkesinin imkanlarının artırılması gibi konuları ele aldıklarını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın, Amerikalıların bize 'Tomahawk' (seyir füzeleri) verme ihtimalinden korktuğunu görüyoruz ve duyuyoruz. Bu, barış için fayda sağlayabilecek türden bir baskının işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.

"ZAPORİJYA NÜKLEER GÜÇ SANTRALI NEREDEYSE 3 HAFTADIR JENERATÖR İLE ÇALIŞTIRILIYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de telefonda görüştüğü bilgisini paylaşan Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için gereken diplomatik adımları ele aldıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun duyduğu "acil ihtiyaçlar listesini" Fransa tarafına ileteceklerini kaydeden Zelenski, silah tedariklerin hızlandırılması üzerinde Macron'la anlaştıklarını belirtti.

Öte yandan, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nda yaşanan elektrik kesintileri konusuna değinen Zelenski, santraldaki son durumu Macron ile görüştüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın bu santraldeki durumu çözmek istemediğini savunarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Rus tarafına baskı kurması gerektiğini belirtti.

Rus ordusunun bölgedeki saldırıları durdurması ve Ukraynalı uzmanların santrale girerek elektrik sorununu çözmeleri gerektiğini ifade eden Zelenski, "Zaporijya Nükleer Santralı'ndaki en uzun elektrik kesintisi devam ediyor. Santral neredeyse 3 haftadır dizel jeneratörlerle çalışıyor" dedi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santralı konumundaki Zaporijya, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.