Zelenski Türkiye'ye geliyor: İletişim Başkanı'ndan açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 19 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."