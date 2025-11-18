Giriş / Abone Ol
Zelenski Türkiye'ye geliyor: İletişim Başkanı'ndan açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Türkiye'ye geliyor. Zelenski'nin yarın Ankara'da görüşmeler yapacağı bildirildi.

  • 18.11.2025 18:09
  • Giriş: 18.11.2025 18:09
  • Güncelleme: 18.11.2025 18:11
Fotoğraf: ANKA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 19 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."

