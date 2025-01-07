Zelenski, Ukrayna için Trump’tan garanti istedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev’e sunulan güvenlik garantilerinin ancak ABD tarafından sağlandığı takdirde etkili olacağını söyledi. Zelenski, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın liderliğindeki Beyaz Saray’ın güvenlik garantileri sağlamada hayati bir rol oynadığını söyledi.

ABD’li yayıncı Lex Friedman’a verdiği röportajda Zelenski ülkesi için güvenlik garantileri olmadan yapılacak bir ateşkesin Rusya’ya yeni bir saldırı için yeniden silahlanma zamanı vereceğini söyledi.

Rusya’yı caydıracak bir hareket tarzı belirlemek için Trump ile görüşmesi gerektiğini belirten Zelenski, Kiev’in Rus tarafıyla doğrudan görüşmelere oturabilmesi için Avrupa hükümetlerinin de bu süreçte söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Zelenski, ABD’nin seçilmiş başkanıyla çatışmayı sona erdirmek için ‘güç yoluyla barış’ yaklaşımının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.