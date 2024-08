Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'da ilerlediğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile gerçekleştirdiği video konferansta başta Toretsk ve Pokrovsk olmak üzere cephe hattının önemli bölgelerindeki durum ve Rusya’nın Kursk bölgesindeki operasyon hakkında rapor aldığını belirtti.

Zelenski, "Kursk bölgesinde bugün farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı zamanda 100’den fazla Rus askeri esir alındı" ifadelerini kullandı.

Today, I held a meeting with government officials—including the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the Minister of Internal Affairs, and the Ombudsman of the Verkhovna Rada—regarding support for our military actions in the Kursk region. It is crucial that Ukraine fights… pic.twitter.com/L2V9P8iHMn