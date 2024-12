Zelenski, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin görüntüsünü yayımladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerinin görüntülerini paylaştı.

Zelenski'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, dronların ormanlık bir alanda Kuzey Korelilere benzeyen asker kıyafetli kişileri görüntülediği görüldü.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



