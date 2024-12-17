Zelenski, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin görüntüsünü yayımladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya saflarında savaşan Kuzey Kore askerlerinin görüntülerini paylaştı.

Zelenski'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, dronların ormanlık bir alanda Kuzey Korelilere benzeyen asker kıyafetli kişileri görüntülediği görüldü.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri sadece Ukrayna mevzilerine saldırılarda kullanmakla kalmadığını, aynı zamanda bunların kayıplarını da gizlemeye çalıştığını belirten Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizli tutmaya yönelik girişimler oldu. Eğitilirken yüzlerini bile göstermeleri yasaklandı. Rus ordusu onların varlığına ilişkin her türlü görüntülü kanıtı silmeye çalıştı. Şimdi de askerlerimizle çatışmalardan sonra Ruslar kelimenin tam anlamıyla öldürülen Kuzey Kore askerlerinin yüzlerini yakmaya çalışıyor. Bu şu anda Rusya'da hakim olan insani olan her şeye karşı aşağılamanın bir göstergesidir."

KUZEY KORELİ ASKERLERİN YARALANDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Zelenski, "Korelilerin Putin için savaşmaları ve ölmeleri için hiçbir sebep olmadığını, ölümlerinden sonra bile Rusya'nın onlarla alay ettiğini" savundu.

Sosyal medya hesaplarından da Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen gruba yönelik dron saldırısına ilişkin görüntü paylaşıldı. Görüntüde, dronun bir grup askere saldırdığı gözlemlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14-15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.