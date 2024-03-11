Zelenski, Ukraynalıların Rusların Avrupa'ya geçişini engellediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ellerinde mavi ve sarı renkli Ukrayna bayrağını taşıyan Ukraynalıların, Rus ordusunun Avrupa'ya doğru ilerlemesine müsaade etmediğini söyledi.

Gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ettiğini aktardı.

Ukrayna hava sahasının güvenliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna'da daha fazla hava savunması olacak, bunun üzerinde aktif olarak çalışıyoruz." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına da yanıt veren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus katiller ve işkenceciler Avrupa'ya doğru daha ileri gidemiyorlar çünkü ellerinde silahlarla, mavi ve sarı bayrak altında Ukraynalı kadın ve erkekler tarafından zapt ediliyorlar. Ukrayna'da bir zamanlar çok sayıda ev ve kilisenin beyaz duvarları vardı ve bunlar artık Rus top mermileriyle yanmış ve parçalanmış durumda ve bu, savaşın durması için kimin durması gerektiği konusunda çok anlamlı bir şekilde konuşuyor."

PAPA FRANCİSCUS'UN UKRAYNA'YA BEYAZ BAAYRAK ÇAPRISI

Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak." ifadelerini kullanmıştı.