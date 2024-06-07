Zelenski Ulusal Meclis'te konuştu: Fransa muhalefeti tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra katıldığı Fransa Ulusal Meclisi'nde konuşmasını gerçekleştirdi. Zelenski’nin konuşma yapması, Fransa’daki muhaliflerden tepki gördü.

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'ya ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Fransa Ulusal Meclisi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasında “Avrupa'nın artık bir barış kıtası olmadığı bir dönemde yaşadığımıza” inanıyorum. Kentler tamamen yok ediliyor ve köyler yakılıyor” diyen Zelenski, "Bugün hedefte Ukrayna var ama yarın başka ülkeler de olabilir. Bu saldırganlığın nasıl gelişebileceğini şimdiden görebiliyoruz. Baltık Devletleri, Polonya, Balkanlar ve diğerleri... Bu Rus rejimi sınır tanımıyor. Avrupa artık onun için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

“Putin'in kendi ülkesine ve kendi halkına ne yaptığına bir bakın, burası artık yaşamın hiçbir değerinin olmadığı bir bölge” diyen Zelenski “Bu bizim arzuladığımız her şeyin ve değerlerimizin tam tersi” dedi.

“HİTLER ÇİZGİ ÜSTÜNE ÇİZGİ AŞTI, PUTİN DE AYNISINI YAPIYOR”

Zelenski, “Bu savaş yayılabilir, tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi. 1930'larda Hitler çizgi üstüne çizgi aştı. Putin de aynısını yapıyor” diye konuştu.

Ulusal Meclis’e Fransızca “Yaşamı savunmak için yanımızda durduğunuz için size teşekkür ederim” ifadeleri ile seslenen Zelenski, “Bu savaşta tereddütsüz bir şekilde insanlığın tarafını, kültürün ve uluslararası hukukun tarafını seçtiği için Fransa'ya teşekkür ederim” dedi.

Muhalifler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapmak üzere Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesini, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Emmanuel Macron hükümetinin kamuoyuna yönelik "manipülasyon" girişimi olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: AA

Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet tarafından karşılanan Ukraynalı lider, Fransa Başbakanı Gabriel Attal ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin de olduğu oturumda konuşması öncesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Braun-Pivet, Zelenskiy'yi takdim konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgale" başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın "örnek bir direniş" sergilediğini belirtti.

Ukrayna'nın demokrasiyi oluşturan değerlerin savunucusu olduğunu kaydeden Braun-Pivet, "Fransa ve Fransız Ulusal Meclisi yanınızda" dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Zelenski'nin Fransız meclisine davet edilmesi muhalifler tarafından tepkiyle karşılandı. Anketlere göre AP seçimlerini önde götüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Macron'un AP seçim kampanyası için Ukrayna savaşını araçsallaştırdığını ileri sürdü.

Le Pen, Zelenskiy'nin, AP seçim kampanyasının bitimine saatler kala Ulusal Mecliste konuşma yapmaya davet edilmesini, hükümetin "kamuoyunu manipüle etme" girişimi olarak değerlendirdi.

Cumhuriyetçi vekil Olivier Marleix, Zelenskiy'nin meclise davet edilmesinin "uygunsuz" olduğunu belirtirken solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard da Fransa'nın ne yapacağını müzakere etmeye vakit ayırmadan, bir başka gücün başkanını alkışlamak için milletvekili olmadıklarını söyledi.

MACRON İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Zelenski'nin meclis konuşmasının ardından Macron ile ikili görüşme yapması bekleniyor. İki lider, Ukrayna'ya 650 milyon avro kredi ve yardım sağlanmasını öngeren iki anlaşmaya imza atacak. Sağlanan finansmanın, Rus saldırılarından zarar gören enerji gibi kritik altyapı sektörlerinin inşasında kullanılacağı belirtiliyor.

Macron, Ukrayna ve Fransa arasında yeni bir işbirliği başlatacaklarını ve Fransız firması Dassault tarafından üretilen Mirage 2000-5 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesini ve Ukraynalı pilotların eğitilmesini planladıklarını açıklamıştı.