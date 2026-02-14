Zelenski ve Pehlevi Münih'te görüştü

Münih Güvenlik Zirvesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile İran'da devrik lider Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile buluştu.

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı Farsça mesajla paylaşan Zelenski'nin, Pehlevi'den 'İran Veliaht Prensi' olarak bahsetmesi dikkat çekti.

Zelenski'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Görüşme sırasında İran'daki duruma ve İran halkının desteğe ihtiyaç duyduğu alanlara dikkat çekildi. İran rejimine ve diğer tüm diktatörlük rejimlerine karşı yaptırımların sıkılaştırılmasının önemi ele alındı ​​ve İran rejiminin Rusya'ya 'Şahed' insansız hava araçları tedarik etmesi ve üretim lisanslarını devretmesi de dahil olmak üzere Rusya ile İran arasındaki işbirliği kınandı."