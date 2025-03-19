Zelenski ve Trump'ın telefon görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapmasının ardından bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi planladı.

İki liderin görüşmesi başlarken; Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sergiy Nykyforov gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin başladığını bildirdi. Zelensk, bugün görüşmeden önce, ABD'nin Trump-Putin görüşmesinde kararlaştırılan enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulmasını denetlemesi gerektiğini söylemişti.

Zelenski ve Trump'ın görüşmesinde, Trump'ın Putin’le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarının görüşüldüğü ileri sürüldü. İki liderin en son görüşmesi üç hafta önce Beyaz Saray'da gerçekleşmişti. Görüşme, ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yle tartışmasıyla dünya kamuoyunda büyük bir şok etkisi yaratmıştı.