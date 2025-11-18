Giriş / Abone Ol
Zelenski yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Zelenski, görüşmelerde müzakereleri yeniden canlandırmayı, savaşın sonunu yaklaştırmayı ve savaş esirlerinin değişimini yeniden tesis etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Dünya
  • 18.11.2025 10:49
  • Giriş: 18.11.2025 10:49
  • Güncelleme: 18.11.2025 10:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: ANKA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İspanya'da temaslarda bulunacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geleceğini aktaran Zelenski, "İspanya Başbakanı Sanchez ile yapılacak görüşmenin bize daha fazla güç verecek anlaşmalar getirmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla müzakerelerin yoğunlaştırılması için hazırlık yaptıklarına işaret eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Yarın Türkiye'de görüşmeler var. Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna'nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz."

