Zelenski'yi değiştirmek için seçim planlanıyor

Ukrayna ve Rusya savaşın başlangıcından bu yana karşılıklı olarak en yoğun İHA’lı saldırılar gerçekleştirirken Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinin savaşı nasıl etkileneceğine dair senaryolar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi değiştirmek için gelecek yıl başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını iddia etti. Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalışıyor. Washington, Zelenski'yi ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurarak, gelecek yıl Ukrayna'da devlet başkanı ve parlamento seçimlerini düzenleme seçeneğini değerlendiriyor. Seçimdeki adaylar ise ABD tarafından istişare edilerek belirlenecek" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan'daki duruma da değinilen açıklamada, ABD'nin Ermenistan'da Rusya'ya karşı Batı yanlısı kuruluşları teşvik etme yönünde çalışmalar yaptığı aktarılarak, "Washington, ısrarla Ermenistan'ı intihara itiyor" denildi.