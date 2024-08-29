Zelenski’den barış planı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile süren savaşın “kaçınılmaz olarak diyalog ile sona ereceğini” belirterek bunda “Kiev’in güçlü bir konumda olması gerektiğini” söyledi. ABD Başkanı Joe Biden’a veya iki potansiyel halefine sunmak üzere bir “barış planı” hazırladığını açıkladı.

Son günlerde Kiev ve Moskova arasındaki çatışmalar, özellikle Ukrayna'nın doğusu ve Rusya'nın güneybatısındaki bölgelerde yoğunlaştı.

KURSK PLANIN PARÇASI

Ukranya’daki bir forumda konuşan Zelenski, Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesine üç hafta önce başlattığı saldırının, oluşturulan “barış planının” bir parçası olduğunu, ancak planın ekonomik ve diplomatik cephelerde atılacak diğer adımları da içerdiğini söyledi. “Planın amacı Rusya’yı savaşı sona erdirmeye zorlamak” diyen Zelenski “Ukrayna için bunun adil olmasını çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sonraki adımlar konusunda daha fazla ayrıntı vermeyen Zelenski, planı Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve muhtemelen ABD başkanlık seçiminin diğer adayı Cumhuriyetçi Donald Trump ile de görüşeceğini söyledi. Zelenski eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeyi umduğunu ve Biden ile görüşmeye hazırlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “savaşı diplomatik olarak bitirmek istemediğini” savunan Zelenski, Rusya'nın getireceği çözüm önerilerinde Ukrayna'ya şartları dikte etmek istediğini ve Kiev'in bunu kabul edilemez gördüğünü söyledi.

RUSYA KAPIYI KAPATTI

Haziran ayında İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne Rusya davet edilmemişti. Zirve sonrası Kiev, Rusya’nın ikinci zirvede bulunması gerektiğini açıklarken Moskova’dan temkinli bir şekilde olumlu sinyaller gelmişti. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine büyük bir sınır ötesi saldırı başlatmasının ardından görüşmelerin söz konusu olmadığını söylemişti.