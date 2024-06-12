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Zelenski’den Suudi Arabistan’a sürpriz ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Suudi Arabistan’a düzenlediği sürpriz ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Dünya
  • 12.06.2024 20:52
  • Giriş: 12.06.2024 20:52
  • Güncelleme: 12.06.2024 21:19
Kaynak: iHA
Zelenski’den Suudi Arabistan’a sürpriz ziyaret
FOTOĞRAF: İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Suudi Arabistan’a sürpriz ziyaret düzenledi. Cidde kentine gelen Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detay paylaşılmadı.

Zelenskiy, 15-16 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanan Ukrayna Zirvesi öncesinde destek toplamak amacıyla birçok ülkeyi ziyaret etti.

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