Zelenski’den Suudi Arabistan’a sürpriz ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Suudi Arabistan’a düzenlediği sürpriz ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Dünya 12.06.2024 20:52 Giriş: 12.06.2024 20:52

Güncelleme: 12.06.2024 21:19 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA