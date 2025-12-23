Zeljko Obradovic'in yerine gelen isim belli oldu

Partizan Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde MoraBanc Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia ve Baskonia'yı çalıştıran Penarroya, son olarak Barcelona'da görev yaptı.

İKİ KUPASI VAR

Tecrübeli başantrenör, San Pablo Burgos ile 2020 ve 2021'de olmak üzere 2 kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı. Sırp basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic, geçen ay Partizan'daki görevinden istifa etmişti.

Bu sezon Euroleague'de 6 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan Partizan, 17. sırada yer aldı.