Zemin gevşek, yapı stoku incelenmeli

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dün sabah 09.00’da 5.6 ardından 10.21’de de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Elazığ, Adıyaman, Dersim, Kayseri, Diyarbakır ve Maraş başta olmak üzere çok sayıda kentte hissedilen depremin ardından Malatya’da eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

ÇÖKME YAŞANDI

Depremin ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 82 çağrı ulaştığını belirterek “32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. Kent genelinde 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Kubbe Dağı mevkisinde yamaçtan deprem etkisiyle kaya parçalarının geldiği bilgisi alınmıştır. Sağlık kuruluşlarına 74 kişi başvurmuş olup bunlardan 46’sı tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız da müşahede amaçlı hastanelerimizde bulunmaktadır” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saha çalışmaları yapıldığını belirtti. Malatya’da ilerleyen saatlerde deprem nedeniyle içme suyunda da bulanıklık meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar tedbir amaçlı içme suyu kullanımında dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı. Deprem uzmanları ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede bölgedeki zeminin gevşek yapılı olduğuna işaret ederek yapı stokunun incelenmesi yönünde çağrı yaptı.

BAĞIMSIZ BİR FAY

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji ABD Öğretim Üyesi Doç Dr. Savaş Karabulut, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede fay hatlarında 700 kilometre yarıçaplı, Azerbaycan ve İran’a kadar uzanan çok büyük bir gerilme dezenformasyonu yaşandığını ifade etti. Dün yaşanan depremin de bu gerilmeden kaynaklı olabileceğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu: “İlk olasılık 6 Şubat depremlerinin bölgede yarattığı gerilme değişimi, bu tür orta büyüklükteki depremlerin olması için bir neden olabilir. İkincisi ise bir araştırmacı tarafından, 2024 yılındaki çalışmasında Kale-Yeşilyurt Fay Zonu olarak isimlendirilen fay. Bu fay hattı, MTA’nın diri fay haritasında da var. Bu isimsiz fay hemen Keban’ın batısından geçerek, doğusundan başlayıp Malatya’daki Kale ilçesinin kuzeydoğu-güneybatı yönlü giden bir fay hattı. Bunun 5-6 kilometre kuzeydoğusunda 2024 yılının Ekim ayında 5.9’luk bir deprem meydana gelmişti. Ve bu son deprem de 2024’teki depremin yaklaşık 5-6 kilometre güneybatısında yaşandı. Bu son deprem buradaki faylanmanın karakterini, ilk depremdekine de benzer şekilde ‘normal faylanma bileşeni yüksek’ olduğunu görüyoruz. Eğer doğrudan sol yönlü faylanma olsaydı ‘Doğu Anadolu Fayı’nın etkisi’ diyebilirdik ancak burada bağımsız bir fayın, bağımsız bir deprem meydana geldiğini düşünüyorum. Yapılan Jeofizik çalışmalarda da gerilme deformasyon eğrilerinin bu yöndeki gerilmenin arttığı görülüyordu. Bu deprem bu sebeple beklenen bir deprem olarak tanımlanabilir.”

RİSK BÜYÜK

"Daha büyük deprem meydana gelir mi?" sorusuna ise bu aşamada kesin bir yanıt verilemeyeceğini ifade eden Karabulut “Kale-Yeşilyurt Fayı olarak tanımlanan fay hattında 2024 yılında meydana gelen deprem 5.9’du. İki sene sonra burada bir deprem meydana geldi. Kale-Yeşilyurt Fayı’nın tamamı da kırılmadı. Bu fayın tamamının kırılması için 6 ve üzeri büyüklükte depremler gerekiyor. Bu da tehlike olduğunu gösteriyor. Fakat risk dediğimiz şey; bölgedeki mevcut yapı stokunun zemin koşullarına uygun yapılıp yapılmadığı" dedi.

Karabulut yapı stokuna işaret ederek şöyle devam etti: ‘‘Battalgazi başta olmak üzere bu bölgeler alüvyonal havzalar üzerine kurulmuş durumda. Yerleşim alanlarının kurulduğu yerler zemin açısından sıkıntılı alanlar. Özellikle Battalgazi’de 2022’de ‘Battalgazi’nin Mühendislik Sorunları’ başlıklı bir çalışma yapıldı. Çalışma da zemin büyütmesinin çok yüksek olduğunu, alçak katlı yapılarda deprem dalgalarının 4-5 kat büyüttüğü bir durum olduğunu gösteriyor. Öncelikle bölgeye yerleşime uygunluk haritalarının yapılması, yapıların tamamının incelenmesi -köy yapıları veya normal yapılarincelenmesi ve risk düzeylerinin çıkarılması gerekiyor. Ardından da yapılar için risk analizleri olarak da kırılganlık ve hasar görebilirlik eğrileri hazırlanması gerekiyor. Daha sonra da risk durumunu ortaya koymamız gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla bölgedeki zemin koşulları sıkıntılı, yapılarımızın da bu zemin koşullarına uygun yapılmadığını biliyoruz. O yüzden de bu bölgedeki yapıların da buna uygun tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani Çevre Bakanlığı’nın ve ilgili belediyelerin bir an önce yerleşime uygunluk haritalarını hazırlaması, yapıların da kontrol edilerek mevcut deprem tehlike düzeyine göre yapıları tasarlaması gerekiyor.”

∗∗∗

YIKICI BİR DEPREM ÜRETEBİLİR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de aynı fay zonuna işaret etti. Sözbilir “Bu fayı AFAD-TÜBİTAK destekli proje kapsamından 2025’ten beri inceliyoruz. Fay üzerinde açtığımız paleosismolojik amaçlı hendeklerde, fayın geçmişte yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış yıkıcı depremler ürettiğini saptamış durumdayız. Bu da fayın gelecekte yıkıcı deprem üretme potansiyeli olduğunu göstermektedir" dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise “6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır” dedi.