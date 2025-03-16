Zemin kattaki daire yandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 5 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Rüstempaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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