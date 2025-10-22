Zemin kayınca binalar tahliye edildi

Haber Merkezi

Ordu’da çatlakların oluştuğu ve zeminde kaymaların yaşandığı 2 binadan tahliye edilen aileler, evlerinde para ve kişisel eşyalarının kaldığını ve içeri giremedikleri için mağdur olduklarını belirtti.

SORUMLULUK ALAN YOK

Olay, önceki gün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşandı. 5 katlı bir binada ve bitişiğinde bulunan 6 katlı binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve Altınordu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.

Yaklaşık 2 gün önce yan taraftaki inşaat çalışmasıyla birlikte binaların zeminlerinde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirten bina sakini Osman Akıncı, “Bununla ilgili Savcılığa ve Altınordu Belediyesi’ne suç duyurusunda bulunduk. Bir önlem alınmadı. Dün akşam itibarıyla belediye ve AFAD ekipleri geldi ve evlerimiz mühürlendi” dedi. Akıncı, kimsenin sorumluluk almamasından yakındı.