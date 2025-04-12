Zeminde sarsıntı piyasaya yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratlara yönelik operasyonların ardından piyasalarda oluşan sarsıntıyı ‘geçici türbülans’ olarak nitelendirdi. Ancak 19 Mart günü başlayan operasyonların ekonomiye etkisi dalga dalga vurmaya başladı. Döviz kurundaki yükselişe rezerv satışlarıyla tampon yapmak isteyen ekonomi yönetimi, son iki yılda biriktirdiği rezervlerde ciddi satışlar yaparken yüksek faize gelen sıcak para da kaçtı.

Merkez Bankası tarafından piyasadaki dalgalanmaları önlemek için atılan adımlarla da faizler yükseltildi. Son üç haftada alınan kararlar ise enflasyona ilişkin beklentiler kötüleşmesine neden oldu. Şimşek’in ‘rasyonel zemine geçiş’ olarak adlandırdığı ve sıcak paraya dayalı ekonomi programı iflas etti.

Piyasanın enflasyon beklentileri Mart ayında bir buçuk yılın ardından ilk kez yükseliş kaydetti. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi Mart ayında yüzde 24,55'ten yüzde 25,56 seviyesine çıktı.

Katılımcıların yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu.

Katılımcıların yılsonu dolar/TL beklentisi de bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu.

12 ay sonrasına ilişkin döviz kuru beklentisi ise 44,42 TL’den 45,85 TL’ye çıktı.

Bloomberg HT'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre yabancı bankalarla swap miktarı 4 Nisan haftasında 596 milyon dolar azaldı. Bu düşüşle birlikte swap miktarı 25,5 milyar dolara geriledi. 19 Mart'tan bu yana carry trade tarafındaki çıkış 11 milyar dolara ulaştı. 2025'in ilk aylarında carry trade işlemleri hız kazanmış ve 19 Mart'tan hemen önceki haftada 36,5 milyar dolarla zirveyi görmüştü.

Merkez Bankası döviz kurundaki yükselişin önüne geçmek için 19 Mart’tan bu yana 44,5 milyar dolarlık rezerv satışı gerçekleşti.

Gelişmeler faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nın 17 Nisan’da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı beklentisi de arttı.