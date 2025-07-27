Zengin bale repertuvarı ‘Mavilikler Ülkesi’nde

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl 22. kez bale sanatının uluslararası düzeydeki seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Festival, 1- 25 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek.

Klasikten moderne uzanan zengin repertuvar, usta dansçılar ve evrensel temalarla bale sanatının zarafetini ve büyüsünü tarihle iç içe geçmiş bu mekânda sunacak.

Bodrum’un ‘mavilikler ülkesi’ kimliğiyle bütünleşerek önemli bir kültürel miras haline gelen festivalde, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sanatçısı Almula Özlem anılacak. Festivalin dünyaca ünlü yabancı konuk topluluğu Moskova Klasik Bale Tiyatrosu olacak. Grup, özgün koreografileri ve üst düzey performans kalitesiyle ‘Uyuyan Güzel’ eserini sanatseverlere sunacak. Festival kapsamında ‘Kuğu Gölü’, ‘Uyuyan Güzel’, ‘Romeo ve Juliet’, ‘Don Kişot’ gibi klasik eserlerin yanında ‘Tango Passion’ ve ‘Kanlı Düğün’ gibi dikkat çeken eserler de sahnelenecek. Festivalin kapanışı ise Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Toplulukları’nın ortak yapımı ‘Elektronika’ ile yapılacak.