Zengin daha zengin oluyor

Türkiye’de gelir adaletsizliği artarken, servet dağılımında da fark açılıyor. En zengin yüzde 1’lik kesim servetin yüzde 40’ını alırken, yüksek enflasyon ortamı bu makası daha da açıyor.

Zenginlerin servetlerinin arttığı bu dönemde, yoksul da daha yoksullaşıyor. The Economist dergisi, son sayısında düşük ve orta gelirli kesimin alım gücünün eridiği yazdı. Enflasyon ve yüksek faiz oranlarının ele alındığı yazıda, zenginlerin daha zengin olduğu, lüks tüketimin patladığı kaydedildi.