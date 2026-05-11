Zengine yarayacak barış

Haber Merkezi

İktidarın varlıklıların hayatını kolaylaştıracak adımlarının sonu gelmiyor. Meclis'te bu hafta, “varlık barışı” ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayacak torba kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülecek. AKP tarafından geçen hafta TBMM’ye sunulan teklifin görüşmelerine salı günü başlanacak. “Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek” amacıyla hazırladığı belirtilen “Yatırım teşvik paketi” olarak isimlendirilen kanun teklifiyle ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlanıyor.

NEREDEN BULDUN DENİLMEYECEK

Kanun teklifindeki “varlık barışı” düzenlemesi Türkiye’de 8’nci kez yapılıyor. Teklife göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar ülkeye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yolu ile mal intikallerinden dolayı alınacak vergi oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bu kapsamda bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda adlarına açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirilenlerin bu hesaplara yatırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı, 31 Temmuz 2027 tarihini, bitim tarihinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı hüküm kapsamına giren varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyana esas şekli ile hükmün uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.