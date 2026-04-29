Zenginin vergisinde indirim: Saray’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis’te yaptığı açıklamada Kurumlar Vergisi’nin düşürüleceğini açıkladı.

"ÇOK ÖNEMLİ ADIM"

Yılmaz, AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. asıl gündemin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cuma günü açıkladığı program olduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde, istikrarını koruyan, güvenli bir ülke olarak Türkiye tüm dünyadan yatırımları ve nitelikli insan gücünü karar alma merkezlerinin cezbetmeye dönük inisiyatif aldı. Yeni bir paket açıkladık. Bu paketle ilgili çalışmaları hızla hayata geçireceğiz. Türkiye’ye küresel finanstan daha fazla pay almak, İstanbul Finans Merkezinin daha etkili hale getirmek. Bir taraftan içerideki yatırımcılar hem tüm dünyadan yatırımcılar için doğrudan yatırım dediğimiz (FDI) yatırımları yükseltmek. Bu anlamda radikal bir tedbirimiz var. Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9’a düşürüyoruz. Çok önemli adım. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek, hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program. Türkiye’ye çok şey kazandıracağına inanıyorum" dedi.

KURUMLAR VERGİSİ KİMDEN ALINIR?

Kurumlar Vergisi, tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek/vakıf iktisadi işletmeleri ve iş ortaklıklarından elde ettikleri safi kazanç üzerinden alınır. Şahıs şirketleri dışındaki, kurum statüsündeki işletmelerin Türkiye'de elde ettikleri ticari kazançlar bu vergiye tabidir.