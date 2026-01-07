Zenginlerin gözde müteahhidi TOKİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2003-2025 dönemine yönelik konut ve sosyal donatı üretim verileri belli oldu.

Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan TOKİ’nin üretim verileri, idarenin kuruluş amacından saptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, TOKİ 2003 yılının başından 2024 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon 533 bin 939 konut inşa etti. Alt-yoksul gelir grubuna yönelik üretilen konutların oranının üretilen tüm konutların içindeki oranının düşüklüğü dikkati çekti.

YOKSULLAR YOK

TOKİ’nin 2003-2025 döneminde ürettiği toplam 1 milyon 533 bin 939 konutun yalnızca yüzde 10,8’ini alt-yoksul gelir grubuna yönelik üretilen konutlar oluşturdu. Alt-yoksul gelir grubuna yönelik üretilen konutların sayısı, 166 bin 66’da kaldı.

TOKİ, 2003-2025 dönemini kapsayan 20 yıllık dönemde her 10 konuttan dördünü, orta gelir grubuna yönelik üretti. TOKİ konutlarının yüzde 10’unun, “Kaynak geliştirmek” amacıyla üretilen lüks konutlardan oluştuğu bildirildi. Gecekondu dönüşüm konutlarının oranı yüzde 14, afet konutlarının oranı ise yüzde 24 oldu.

TOKİ tarafından üretilen konutların sayısı, konut grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:

Yoksul gelir grubu: 166 bin 66

Orta gelir grubu: 603 bin 741

Gecekondu dönüşüm: 226 bin 347

Afet konutu uygulaması: 380 bin 303

Kaynak geliştirme: 149 bin 853

OKUL YOK CAMİ ÇOK

Deprem konutu inşaatlarındaki aksaklıklar nedeniyle tartışılan TOKİ’nin üretim istatistikleri, iktidarın kaynak kullanım tercihlerini yansıttı. AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikası nedeniyle yükseköğretimde derinleşen barınma krizine karşın yalnızca 220 öğrenci yurdu inşa eden TOKİ’nin, aynı dönemde bin 144 caminin yapımını üstlendiği öğrenildi.