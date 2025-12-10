Zeray GYO Halka Arz: Talep Toplama Tarihleri, Halka Arz Ne Zaman? ZERAY GYO Kaç Lot Verir?
Borsa İstanbul’da beklenen halka arzlarından biri olan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), yatırımcıların gündemine oturdu. SPK onayı sonrası talep toplama sürecine hazırlanan şirketin halka arz fiyatı, lot sayısı, dağıtım yöntemi ve olası lot hesaplamaları netleşti. Peki Zeray GYO halka arz ne zaman, nasıl alınır ve kaç lot düşer? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm detaylar…
ZERAY GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Zeray GYO halka arzı için talep toplama süreci üç gün olarak belirlendi. Yatırımcılar, başvurularını aşağıdaki tarihlerde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapabilecek:
- 10 Aralık 2025
- 11 Aralık 2025
- 12 Aralık 2025
Şirketin halka arz detayları şöyle:
|Halka Arz Fiyatı
|13 TL
|Dağıtım Yöntemi
|Bireysele Eşit Dağıtım
|Borsa Kodu
|ZERGY
|Pazar
|Yıldız Pazar
|Toplam Lot (Pay) Sayısı
|156.800.000 Lot
|Halka Arz Büyüklüğü
|2 Milyar TL
|Halka Açıklık Oranı
|%20,05
|Katılım Endeksi
|Uygun
ZERAY GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtım yöntemi bireysele eşit olduğu için lot sayısı, katılımcı sayısına göre değişecektir. Aşağıdaki tabloda katılım sayısına göre yatırımcı başına düşebilecek olası lot miktarları yer almaktadır.
|Katılımcı Sayısı
|Olası Lot
|TL Karşılığı
|150 Bin
|523 Lot
|6.799 TL
|250 Bin
|313 Lot
|4.069 TL
|350 Bin
|225 Lot
|2.925 TL
|500 Bin
|157 Lot
|2.041 TL
|700 Bin
|112 Lot
|1.456 TL
|1.1 Milyon
|72 Lot
|936 TL
|1.6 Milyon
|49 Lot
|637 TL
|2.2 Milyon
|36 Lot
|468 TL
Zeray GYO halka arz ne zaman?
10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplanacaktır.
Zeray GYO halka arz fiyatı kaç TL?
Halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlenmiştir.
Zeray GYO’nun borsa kodu nedir?
ZERGY kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.
Zeray GYO eşit dağıtım mı?
Evet, dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtımdır.
Zeray GYO kaç lot verir?
Katılımcı sayısına göre lot dağılımı değişir. Örneğin 500 bin kişi katılırsa yaklaşık 157 lot düşmesi beklenir.
Halka arz büyüklüğü ne kadar?
Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL’dir.
Katılım endeksine uygun mu?
Evet, Zeray GYO halka arzı katılım endeksine uygundur.