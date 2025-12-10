Zeray GYO Halka Arz: Talep Toplama Tarihleri, Halka Arz Ne Zaman? ZERAY GYO Kaç Lot Verir?

Giriş / Abone Ol
Gayrimenkul sektöründeki büyüme ivmesini Borsa İstanbul’a taşımaya hazırlanan Zeray GYO, çokça konuşulan halka arzlarından biri oldu. SPK onayıyla birlikte talep toplama sürecine giren şirket, fiyatı ve eşit dağıtım yöntemi yatırımcıların dikkatini çekiyor. ZERGY kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Zeray GYO için “Halka arz ne zaman?”, “Kaç lot verir?” gibi sorular büyük ilgi görüyor.

BirBilgi
  • 10.12.2025 10:24
  • Giriş: 10.12.2025 10:24
  • Güncelleme: 10.12.2025 10:28
Borsa İstanbul’da beklenen halka arzlarından biri olan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY), yatırımcıların gündemine oturdu. SPK onayı sonrası talep toplama sürecine hazırlanan şirketin halka arz fiyatı, lot sayısı, dağıtım yöntemi ve olası lot hesaplamaları netleşti. Peki Zeray GYO halka arz ne zaman, nasıl alınır ve kaç lot düşer? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm detaylar…

ZERAY GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Zeray GYO halka arzı için talep toplama süreci üç gün olarak belirlendi. Yatırımcılar, başvurularını aşağıdaki tarihlerde 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapabilecek:

  • 10 Aralık 2025
  • 11 Aralık 2025
  • 12 Aralık 2025

Şirketin halka arz detayları şöyle:

Halka Arz Fiyatı13 TL
Dağıtım YöntemiBireysele Eşit Dağıtım
Borsa KoduZERGY
PazarYıldız Pazar
Toplam Lot (Pay) Sayısı156.800.000 Lot
Halka Arz Büyüklüğü2 Milyar TL
Halka Açıklık Oranı%20,05
Katılım EndeksiUygun

ZERAY GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtım yöntemi bireysele eşit olduğu için lot sayısı, katılımcı sayısına göre değişecektir. Aşağıdaki tabloda katılım sayısına göre yatırımcı başına düşebilecek olası lot miktarları yer almaktadır.

Katılımcı SayısıOlası LotTL Karşılığı
150 Bin523 Lot6.799 TL
250 Bin313 Lot4.069 TL
350 Bin225 Lot2.925 TL
500 Bin157 Lot2.041 TL
700 Bin112 Lot1.456 TL
1.1 Milyon72 Lot936 TL
1.6 Milyon49 Lot637 TL
2.2 Milyon36 Lot468 TL

ZERAY GYO HALKA ARZ ÖZETİ

  • Halka arz fiyatı: 13 TL
  • Dağıtım: Bireysele eşit
  • Borsa kodu: ZERGY
  • Toplam pay sayısı: 156.800.000
  • Halka açıklık oranı: %20,05
  • Pazar: Yıldız Pazar

Zeray GYO halka arz ne zaman?

10-11-12 Aralık 2025 tarihlerinde üç gün boyunca talep toplanacaktır.

Zeray GYO halka arz fiyatı kaç TL?

Halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlenmiştir.

Zeray GYO’nun borsa kodu nedir?

ZERGY kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.

Zeray GYO eşit dağıtım mı?

Evet, dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtımdır.

Zeray GYO kaç lot verir?

Katılımcı sayısına göre lot dağılımı değişir. Örneğin 500 bin kişi katılırsa yaklaşık 157 lot düşmesi beklenir.

Halka arz büyüklüğü ne kadar?

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL’dir.

Katılım endeksine uygun mu?

Evet, Zeray GYO halka arzı katılım endeksine uygundur.

