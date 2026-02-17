Zeren Ertaş davasında davada karar: İstinaf mahkemesinden 4 sanığa ceza

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Zeren Ertaş'ın asansör kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan 3'ü ile Zeren Ertaş'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı "Zeren için adalet" sloganıyla bir araya gelen üniversite öğrencileri ve Zeren Ertaş'ın arkadaşları da takip etti.

Duruşma başında söz hakkı verilen anne Serpil Ertaş, "Cezaları yeterli bulmuyorum. Sanıkların serbest bırakılmalarını kabul etmiyorum. Yeniden yargılanmalarını istiyorum" dedi.

Baba Akın Ertaş ise caydırıcı ceza istediklerini belirtetek, şunları söyledi:

"Biz bu davaya katıldığımızda kızımızın geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama verilecek cezalarının caydırıcı olmasını istiyoruz. Sonuçta ellerinde kızımın kanı var. Herkes işini düzgün yapsın. Yapmıyorlarsa cezalarını çeksinler. UCM sistemi iptal ediliyor. Burada kasıt var. Ben olası kasttan yargılanmalarını istiyorum. Ayrıca Aydın Ceza Mahkemesinde 'Sanıkların gelecekteki hayatları göz önünde bulundurulduğunda şu kadar indirim yapılması' ibaresi vardı. Mahkeme bizim gelecekteki hayatımızı düşünüyor mu? Bizim hayatımız bitti. Herkes '3 tane çocuğu var' diyor. Ellerini vicdanına koysunlar. Bir tane çocuklarını bana verecekler mi?"

"KUSURLARIN BİLİNÇLİ TAKSİR OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ailenin avukatı Hakan Arslan ise şöyle konuştu:

"Asansörün derecelendirilmesi ve sertifikalandırılması, idare tarafından bakımları için sözleşme yapılması, firmanın bakımları yeterli yapmaması, UCM sistemlerinin iptal edilmesi gibi nedenler, o gün asansörün düşmesine neden oldu bize göre. Bu eylem için görülen cezalar belli. Ancak kanundaki cezaların da yetersiz olduğunu düşündüğümüzde mahkemeden bu cezaları adalete uygun hale getirebileceğini düşünüyoruz. Biz bütün sanıkların kusurları olduğunu ve bu kusurların bilinçli taksir olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bütün sanıklar bilinçli taksirle ölüme sebep vermekten en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa B, Halil T, Uğur İ, Ramazan H. A. ve Nuri M'nin “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmaları yönündeki esasa ilişkin görüşünü tekrarladı.

"ASANSÖR KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE KULLANILDI"

Sanıklardan asansörleri yapan firmanın elektrik-elektronik mühendisi Nuri M, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"İddia makamı mütalaasında arkadaşımı uyarmadığımı söylüyor. Ben elektrik mühendisiyim. Makine hakkında bilgim yoktur. Ayrıca sürekli arıza kaydı çıkacağı ve UCM sisteminin devreye gireceğini öngörmediğim söylenmiş. Kaza günü tek asansör kullanılıyordu. Tek bir asansörü kapasitesinin üstü olan 780 öğrenci kullanınca asansör kendini korumaya alır. UCM hatası görülmemiştir. Zaten UCM, sürekli devreye giren bir sistem değildir. Eğer ki söylendiği gibi asansörler sürekli hata verseydi ve UCM sistemi çalışmasaydı yeşil ya da mavi değil, sarı etiket alırdı. Asansör 3 yıl üst süre yeşil etiket almış, en sonda mavi etiket almıştır."

Sanık Ramazan H.A. ise "2020 yılında yaptığım kontrolün doğru olduğundan eminim. Geçmiş verdiğim ifadeler geçerlidir" diye konuştu.

Sanık Halil T. de "Ben montajcı firmayım. Bunu 3 yıl önce yapıp KYK'ya yeşil etiketle teslim ettim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından hükmü açıkladı.

Sanıklardan Musfata Büyükyapıcı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan takdiri indirimle birlikte 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanıklar Halil T, Uğur İ. ve Ramazan H. A. ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapse çevrildi. Yerel mahkemenin Nuri M’ye verdiği beraat hükmü ise hukuka uygun bulundu. Heyet, kararı oy birliğiyle aldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 26 Ekim 2023'te Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin asansörün tasarımı, montajı, muayenesi ve bakımından sorumlu firma yetkilileri hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 sanığa 2 yıl 11 ay ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasına değişen sürelerde hapis ve meslekten men cezası verilmiş, bir sanığın ise beraatına hükmedilmişti. Yerel mahkeme hükmü istinaf mahkemesine taşınmıştı.