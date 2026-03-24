Zeren Ertaş'ın ölümü: Tüm sanıklar hakkında tutuklama talebi

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanıkların taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmaları istendi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Zeren Ertaş’ın annesi Serpil Ertaş, babası Akın Ertaş ve aile avukatı Hakan Arslan katıldı. Tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. ise duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşmada, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu okundu.

Raporun okunmasının ardından söz hakkı verilen baba Akın Ertaş, kızının hayatını kaybetmesinde ihmal olduğunu ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Anne Serpil Ertaş ise, “Vereceğiniz kararın adaletli olmasını talep ederim. Ben çocuğumu yurt müdürüne emanet ettim, ben diğer sanıkları tanımıyorum, sadece yurt müdürünü biliyorum” dedi.

“SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ”

Ertaş ailesinin avukatı Hakan Arslan ise rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Raporda asansörün bakım ve onarımlarını yapan bir firma ile yapılan belgeler olduğu ve sanıkların kusurlarının bulunmadığı yönündedir, kamu görevlileri olan sanıkların ihmalleri ile ilgili bir tespit yapılmıştır, bakımlarının usulüne uygun yapılmadığı ve usulüne uygun tutulmadığı, iş güvenliği eğitimlerinin yapılmadığı gibi bilirkişiler değerlendirmeler yapmışlar. Diğer ihale usulleri ile ilgili daha yetkin bir firmaya verilseydi bu kazanın yaşanmayacağını bilirkişiler de belirtmişlerdir. Doğrudan temin yöntemi daha önceden öngörülmeyen işler için yapılacak işler içindir, bilirkişiler 'Bu ihalenin doğrudan temin yöntemi ile yapılması usule uygun olmamıştır' demişlerr. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan raporlar sanıkların kusurlarının olduğunu göstermektedir. Sanıkların kusurları raporlarla da sabittir, gelen bilirkişi raporunu hukuka ve adalete uygun değildir, daha önceki raporlar doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz.”

SAVCI "TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK" SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

Duruşmada, daha sonra söz verilen cumhuriyet savcısı, sanıkların taksirle ölüme sebep olma suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talep ederken duruşma 21 Nisan 2026'ya ertelendi.

BABA AKIN ERTAŞ’TAN DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmaya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na demeç veren baba Akın Ertaş, şunları söyledi:

“Savcılık mütalaasını verdi. Önceki alınan bilirkişi raporuna biz itiraz ettik. Savcılık da bu raporu öne almadan mütalaa verdi ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Biz savcılığın mütalaasına katılıyoruz. 21 Nisan’da büyük ihtimalle mahkeme kararını verecek. Belki yeniden bilirkişi raporu istenebilir. Sanıkların suçsuz olduğunu söyleyen bilirkişi raporuna göre de karar verebilir. Eğer öyle olursa biz bu karara itiraz edeceğiz. Sanıklardan yine hiçbiri mahkemeye gelmedi. Bu bizim canımızı çok acıtıyor. Bizim devletimizden beklediğimiz, kendi personeline cezasını kendisinin vermesi. İnşallah devletimiz adaleti sağlar. En azından bizim içimiz ferahlar.”