Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk yolunu belirleyecek play-off serileri başlıyor. Voleybolseverlerin merakla beklediği ilk eşleşmelerden biri olan Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana karşılaşması, yayın bilgileri ve maç saatiyle birlikte gündemde öne çıkmış durumda. Özellikle “Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu, play-off heyecanının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen başlıklar arasına girdi.

Şampiyonluk yarışının ilk adımlarından biri olarak görülen bu mücadele, hem salon bilgisi hem de canlı yayın detayıyla dikkat çekiyor. Vodafone Sultanlar Ligi play-off maç takvimi içinde öne çıkan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off serilerinde Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı 29.03.2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan bu karşılaşma, play-off serilerinin başlangıç maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

ZEREN SPOR - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih Saat Kanal Maç 29.03.2026 18:00 TRT Spor Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana

Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı saat 18:00’de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın oynanacağı salon ise Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu olacak.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ PLAY-OFF SERİLERİ BAŞLIYOR

Vodafone Sultanlar Ligi’nde ligin şampiyonunu belirleyecek olan play-off serileri, Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı ile başlıyor. Bu nedenle karşılaşma yalnızca tek bir maç olmanın ötesinde, şampiyonluk yarışının açılış adımı olarak da öne çıkıyor.

Play-off heyecanı ilerleyen günlerde başka önemli eşleşmelerle devam edecek. Bu süreçte maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ: MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih Saat Kanal Salon Karşılaşma 29.03.2026 18:00 TRT Spor Ankara (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu) Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana 30.03.2026 20:00 TRT Spor Yıldız İstanbul (Eczacıbaşı Spor Salonu) Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank 02.04.2026 17:00 TRT Spor Yıldız İstanbul (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) Fenerbahçe Medicana - Zeren Spor 02.04.2026 20:00 TRT Spor İstanbul (VakıfBank Spor Sarayı) VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit

Zeren Spor - Fenerbahçe Medicana maçı nerede oynanacak?

Maç Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off maç takvimi belli mi?

Evet, paylaşılan bilgilere göre 29 Mart, 30 Mart ve 2 Nisan 2026 tarihli play-off karşılaşmalarının saat ve kanal bilgileri belli oldu.

