Zeren Spor - Imoco Volley maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı başlıyor. Türkiye’yi temsil eden Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu çeyrek final ilk maçında İtalya’nın güçlü ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise karşılaşma öncesinde “Zeren Spor - Imoco Volley maçı hangi gün?”, “Zeren Spor - Imoco Volley maçı saat kaçta?” ve “Zeren Spor - Imoco Volley maçı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Başkent ekibi, Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olan Imoco Volley karşısında avantaj elde ederek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Bu kritik mücadele, Türk voleybolu açısından büyük önem taşıyor.

ZEREN SPOR - IMOCO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN?

Zeren Spor - Imoco Volley maçı 11 Mart tarihinde oynanacak. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 25/26 sezonu çeyrek final ilk karşılaşması saat 20.00’de başlayacak.

Başkent temsilcisi Zeren Spor, güçlü İtalyan rakibini taraftar desteğiyle mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamak istiyor.

ZEREN SPOR - IMOCO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri. Zeren Spor - Imoco Volley maçı Tabii Spor platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın şifreli veya şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

ZEREN SPOR DÖRTLÜ FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde güçlü rakibi Imoco Volley karşısında tarihi bir başarı hedefliyor. Başkent temsilcisi bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline yükselme şansı elde edecek.

IMOCO VOLLEY SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU

Zeren Spor’un çeyrek finaldeki rakibi Imoco Volley, Avrupa voleybolunun en güçlü takımlarından biri olarak gösteriliyor. İtalyan ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını son iki yılda kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu nedenle Zeren Spor için karşılaşma büyük bir sınav niteliği taşıyor. Ancak başkent ekibi, güçlü rakibine karşı sahasında avantaj elde etmek için mücadele edecek.

