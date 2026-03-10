Zerenspor, Şampiyonlar Ligi’nde Imoco Volley’i ağırlıyor

Zerenspor Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Başkent temsilcisi, 18 Mart’ta İtalya’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde sahasında avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

İLK KEZ KATILDI, ÇEYREK FİNALE KALDI

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez mücadele eden Zerenspor, turnuvada son 8 takım arasına kalarak önemli bir başarı elde etti. Ankara ekibi, çeyrek finalde son iki sezonun şampiyonu Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli’nin çalıştırdığı Imoco Volley, son yıllarda Avrupa voleybolunun en güçlü ekipleri arasında gösteriliyor.

İki takım, bu sezon grup aşamasında da karşılaşmıştı. Zerenspor, deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 3-2 mağlup olurken Ankara’da oynanan karşılaşmayı ise 3-0 kaybetmişti.

Başkent ekibi, güçlü rakibi karşısında sahasında alacağı sonuçla rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.