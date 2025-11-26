Zerenspor zorladı ama yıkamadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ilk maçında Zerenspor, güçlü İtalyan temsilcisi Imoco Volley’e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Palaverde Spor Salonu’nda tam 138 dakika süren karşılaşma, yüksek tempo ve dramatik anlara sahne oldu.

Mücadelenin setleri 23-25, 26-24, 23-25, 25-21 ve 20-18 Imoco Volley lehine sonuçlanırken, Zerenspor özellikle karar setinde ortaya koyduğu dirençle büyük alkış topladı.

5 MAÇ SAYISI KAÇTI

Karar setine 14-11 geride giren Zeren Spor, üst üste aldığı sayılarla 5 kez maç sayısı yakaladı ancak bu fırsatları değerlendiremeyince sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez yer alan Zerenspor, son iki sezonun şampiyonu olan Imoco Volley karşısında sergilediği oyunla dikkat çekti. İtalyan ekibinden bir yıl sonra iki set alan ilk takım olan Zeren, turnuvanın favorisi karşısında güçlü bir mesaj verdi.