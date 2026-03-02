Zerenspor’da Şampiyonlar Ligi heyecanı: “Hedefimiz final”

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Zerenspor, kulüp tarihinde ilk kez bu aşamaya kalmanın gururunu yaşıyor. Başkent temsilcisinde gözler, İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile oynanacak eşleşmeye çevrildi.

Takımın Sırp smaçörü Aleksandra Uzelac, grup aşamasında da Conegliano ile karşılaştıklarını hatırlatarak zorlu bir eşleşme olacağını vurguladı.

Uzelac, “Dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk yılımızda çeyrek finale yükselmek büyük bir başarı. Rakibimizi tanıyoruz, onlara karşı iki kez oynadık. Çok zor ama her şey mümkün” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

Sultanlar Ligi’ndeki atmosferden de memnun olduğunu dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, Türkiye’de voleybolun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Bence burası dünyanın en güçlü ligi. Taraftarlar her maç tribünleri dolduruyor. Türkiye’de sahada olmak büyük keyif” dedi.

Uzelac, takım içindeki uyumun başarıda belirleyici olduğunu da vurguladı: “Her gün çok sıkı çalışıyoruz. Bu takım benim için çok özel. Saha içinde ve dışında gerçek bir birliktelik var. Zor anlarda bile birlikte kalmayı başardık.”

“4 TAKIMIN ÇEYREK FİNALDE OLMASI BÜYÜK GURUR”

Milli voleybolcu Janset Cemre Erkul ise Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmenin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Janset, “Takımımla böyle bir başarı yaşamak inanılmaz mutluluk verici. Dört Türk takımının da çeyrek finale kalması ayrıca gurur veriyor. Rakibimizi gruptan tanıyoruz, ilk maçta kazanmayı çok zorlamıştık. Neden olmasın diyoruz” diye konuştu.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde üçüncü sırada yer aldıklarını hatırlatan Janset, hedeflerinin bu konumu koruyup play-off’larda finale kadar gitmek olduğunu belirtti.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Yoğun fikstüre rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini söyleyen milli oyuncu, “Bu tempo içinde bu seviyede kalabilmek hepimizin başarısı” ifadelerini kullandı.

Takım içindeki dayanışmaya da değinen Janset, “Birbirine saygı duyan, özverili bir grubuz. Ankara seyircisinin desteğini her maç hissediyoruz. Umarım sezonu hedeflerimize ulaşarak bitiririz” diyerek sözlerini tamamladı.