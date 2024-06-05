Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi, yıldızlar altında fotoğraflandı.

Roma’nın doğudaki son garnizonu olan Zerzevan Kalesi, fotoğrafçıların uğrak adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Zerzevan Kalesi’ni 2018 yılından bu yana dört mevsim fotoğrafladıklarını söyledi. Kılıçoğlu, Diyarbakır için tarihi kültürel değeri olan destinasyonlardan biri olan Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışmaları yeni başlamış olsa bile dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşim alanının burada olması, dünyada bulunmuş son Mithras Tapınağı’nın olması ve kazı sürecinde çıkan bulgulara göre 3 bin yıla yakın bir geçmişi olmasının hem arkeologların, hem tur operatörlerinin hem de şehrin fotoğraf arşivini oluşturmaya çalışan fotoğrafçıların dikkatini çektiğini ifade etti.

Gün doğumu ve batımının bu yüksek tepeden izlenirken oluşturduğu büyüleyici atmosferin fotoğraf çekimlerinin sürekli olmasını sağladığını ifade eden Kılıçoğlu, “Tüm mevsim koşullarında farklı fotoğraflar çekebildiğimiz Zerzevan Kalesi için özellikle fotoğraf çekim saati yok diyebilirim. Günün her saatinde fotoğrafik açısından zengin olan kalede önceden yaptığımız planlamaya göre saat aralıkları belirleyerek geliyoruz. Gün doğumu ve batımında güneş ışınlarının eğik açıyla geldiği zaman diliminde siluet fotoğraflar ile ışığın geliş yönüne doğru yapıların fotoğrafını çekerken, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dikey geldiği ve hiç gölge olmadığı zaman diliminde ise tüm alanı fotoğraflamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Gün batımından hemen sonra başlayan mavi saatte çekilen fotoğraflar sonrasında yıldız ve Samanyolu fotoğrafları çektiklerini aktaran Kılıçoğlu, “Zerzevan Kalesi, ışık kirliliğinin az olduğu bir yerde olduğu için bu tür çekimler için son derece elverişli. Mart ve eylül ayları kuzeyyarım kürede Samanyolu fotoğrafları için en uygun zaman. Biz de bu zaman diliminde belirli aralıklarla gelerek Zerzevan Kalesi’nde çıplak gözle de görülebilen Samanyolu’nu Zerzevan Kalesi ile birlikte fotoğraflamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu alan astro fotoğrafçılık için çok uygun bir eğitim alanı. İlk defa astro fotoğraf çekecek olan fotoğraf gönüllüleri ilk çekimlerini burada yapabiliyorlar. Bundan sonra da düzenli olarak Zerzevan Kalesi’ni fotoğraflamaya ve gün doğumu ve batımını izlemeye buraya gelmeye devam edeceğiz. Herkesi de bekliyoruz” şeklinde konuştu.