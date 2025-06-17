Zerzevan Kalesi’nde aşk ezgileri yankılandı

Kültür Sanat Servisi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı’na sahip Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1’inci Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, ‘Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri’ konserine ev sahipliği yaptı.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlendiği, sahnede solistler Tenor Aydın Uştuk, Soprano Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Bariton Faik Mansuroğlu ve Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın yer aldı.

Programın sunuculuğunu da üstlenen tiyatro sanatçısı Volkan Severcan konuşmasında “Zerzavan Kalesi’nin eteklerindeyiz. 3 bin yıllık geçmişi olan bu olağanüstü alanda böyle kültürel bir sanatsal bir etkinliğin gerçekleşmesi hepimize heyecan veriyor. Eminim ki bundan sonra burası da Efes, Aspendos gibi gösterilerin yapıldığı bir alan haline gelecek" dedi.