Zeus'un öldürülmesine ilişkin suç duyurusu

Antalya'da kafesinden kaçarak bir çiftçiyi yaralayan ve vurularak öldürülen "Zeus" isimli erkek aslanın kaçmasında kusuru olanlar ve "uyutarak yakalama olanağı varken öldürenler" hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Sedat Vural, Aslan'ı bizzat öldürenler ile gerekli koruma tedbirlerini almayanlar hakkında "ölüme sebebiyet vermek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, aslanın etrafının sarılarak bayıltılmasının ve bu şekilde yakalanmasının mümkün olduğu ifade edildi.

KAMU DAVASI AÇILMASINI İSTEDİ

UNESCO'nun "Hayvan Hakları Bildirgesi" ve "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi"ne göre bütün hayvanların biyolojik denge içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahip olduğunu aktaran Vural, "hayvan haklarını savunmanın insan olmanın gereği olduğunu" belirtti.

Türkiye'nin "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi"nin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Vural, "Tüm bu hukuksal ve kanıtsal gerçekler göstermektedir ki, şüphelilerin suçu sabittir. Zaten bu durum yaban hayat ve hukuk uzmanlarından oluşacak bilirkişi incelemesi ile teyit edilecektir" ifadelerini kullandı.

Vural, Zeus'un kaçmasında kusuru olanlar ile "uyutarak yakalama olanağı varken öldürenler"in tutuklanmalarını ve haklarında kamu davası açılmasını istedi.