Zeydan Karalar'a destek için perşembe günü Özgür Özel'in katılımıyla Adana'da miting gerçekleştirilecek
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adanalılar belediye binası önünde toplanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in perşembe günü Adana'da olacağı ve miting gerçekleştireceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından Adanalılar belediye binası önünde toplanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in perşembe günü Adana'da olacağı ve miting gerçekleştireceği öğrenildi.
Gelişmeyi CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, "Adana İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde duyurdu.
Tanburoğlu, "Perşembe günü, saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda Zeydan Karalar'a destek için Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla miting yapılacak. Ayakta durmaya, ses çıkarmaya, her kapıyı çalmaya, herkesi mitinge çağırmaya söz veriyor musunuz? Başkanı gururlandırmaya söz veriyor musunuz?" dedi.
Belediye önünde toplanan halk coşkuyla "evet" diye karşılık verdi.