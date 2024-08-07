Zeydan Karalar, Bakan Uraloğlu'na sordu: Bizi havaalansız bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Yalan ve yanlış bilgilerle yine algı peşindesiniz" sözleri üzerine Uraloğlu'na; "Adana halkı soruyor: Bizi havaalansız bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız" diye sordu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun “Yalan ve yanlış bilgilerle yine algı peşindesiniz” sözleri üzerine Uraloğlu'na; "Adana halkı soruyor: Bizi havaalansız bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız" diye sordu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zaydan Karalar, Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağına ilişkin açıklamalara tepki göstererek, havalimanı önünde basın açıklaması yapmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Başkan Zeydan Karalar’ın açıklamasının ardından “Yalan ve yanlış bilgilerle yine algı peşindesiniz” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, Bakan Ural'a sosyal medya hesabından cevap verdi. Karalar, şu ifadeleri kullandı:

"Adana sizden demagoji değil, net bir yanıt bekliyor. Havaalanımız tam kapasiteyle yolcu uçuşuna devam edecek mi? Komşumuz Mersin’e havaalanı yapılmasından mutluluk duyarız. Adana ve Mersin civarında 8 milyon insan yaşıyor. Trabzon ve Rize de Adana ile Mersin gibi 1 saat mesafede komşu kentler. 350 bin nüfuslu Rize’ye havaalanı yapıldı diye 850 bin nüfuslu Trabzon’un havaalanı kapatıldı mı? Kapatılmayı bırakın, Trabzon’a ikinci bir havaalanı yapımı planlanıyor. Adana halkı soruyor: Bizi havaalansız bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız?"