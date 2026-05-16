Zeydan Karalar: Başarılı bir operasyon geçirdim, sağlığım yerinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, daha önce planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen önlem amaçlı bir operasyon geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Karalar, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karalar, "Daha önceden planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğim, önlem amaçlı başarılı bir operasyon geçirdim. İyiyim, sağlığım yerinde. İlgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.