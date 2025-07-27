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Zeydan Karalar: "Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?"

Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?" diye sordu.

Güncel
  • 27.07.2025 19:44
  • Giriş: 27.07.2025 19:44
  • Güncelleme: 27.07.2025 19:45
Kaynak: Haber Merkezi
Zeydan Karalar: "Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?"

Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?" diye sordu.

Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Adanalı olduğunu anımsatan Karalar, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulmasına, "Ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var?" ifadesiyle tepki gösterdi.

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