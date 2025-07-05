Zeydan Karalar: Benim parayla, pulla, rüşvetle işim yok

'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gözaltına alınmadan önce video mesaj yayımladı.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşlerim, bugün Gebze’deyim, ablamdayım. İstanbul’dan soruşturmayla ilgili beni almaya geldiler. Dünya bilir ki benim parayla pulla, rüşvetle işim yok" dedi.

Karalar, "Ama bu bir süreç, bunlarla mücadele edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun, Allah haksızlık yapanlardan mutlaka hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.