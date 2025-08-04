Zeydan Karalar: Bu dava Silivri’nin davası değil, benim burada ne işim var?

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik operasyon kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınan ve 8 Temmuz 2025’te tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesinin çelişki olduğunu vurguladı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Karalar, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

Karalar, “Bana yöneltilen isnat Seyhan Belediye Başkanlığı dönemime ilişkin. Ancak ben Silivri’de yargılanıyorum. Sorun en başta burada değil mi?” ifadelerini kullandı.

Gözaltı süreci sağlıksız olduğunu belirten Karalar, “Naylonla kaplanmış bir yer yatağı üzerinde, uyuşturucu kokuları arasında 4 gün özgürlüğümüz kısıtlandı. İfadelerimizi almak için 3 gün beklettiler. Polis ifademizi 3. gün almasına karşın, 24 saat daha gözaltında tutulduk ve 4. gün adliyeye sevk olduk. Bunları saymazsak polisin kötü muamelesi ile karşılaşmadık. Özellikle belirtmeliyim ki gencecik polis memurları vardı ve bana insanca, saygılı davrandılar” dedi.

“O TARİHTE RIZA AKPOLAT BELEDİYE BAŞKANI DAHİ DEĞİL”

“Seçilmiş insanların, belediye başkanlarının tutuklanması ve görevden alınmaları tabii ki milli iradeye bir darbedir düşüncesindeyim. Herkesin üzerinde hemfikir olduğu, yasaların emrettiği şekilde tutuksuz yargılanma esas olmalı” diyen Karalar, şunları söyledi:

“Asılsız da olsa sonuçta bir suç isnadıyla karşı karşıyayız, bunu anlıyorum. Ancak iddianın ötesinde bir suç isnadı varsa yasalar ne emrediyorsa o olur. Ancak yasalara uygun ve saygılı davranılmasını beklemek de bizim hakkımız. Bana yöneltilen isnat Seyhan Belediye Başkanlığı dönemime ilişkin. Ancak ben Silivri’de yargılanıyorum. Sorun en başta burada değil mi?

Öncelikle ifade etmeliyim ki mesele Adana’da tutuklu olmak değil. İstanbul’un yetkisinin olmadığı bir dosyada tutuklu yargılanmak. Önemli bir ayrıntı olduğu için değinmek isterim ki benim hakkımdaki suçlamaların tamamı 2019 seçimlerinden öncesine dayanıyor. Yani neredeyse 10 yıl öncesine… Bu dosya Beşiktaş Belediyesi dosyası olarak anılıyor ama o tarihte Rıza Akpolat belediye başkanı dahi değil.”

“BAKİ NUGAY İLE KİŞİSEL OLARAK TANIŞMAM”

İstanbul’da yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan ve alacaklarına karşı para istemekle itham edildiği Baki Nugay’a ilişkin soruyu yanıtlayan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Baki Nugay ile kişisel olarak hiçbir şekilde tanışmam. Belediye Başkanı olduktan sonra temizlik işlerini yapan yüklenicinin benimle tanışmak istediği tarafıma iletilmişti. Kendisiyle bu vesileyle tanıştırıldım. Bir başka ifadeyle Baki Nugay ile tanışıklığım, kendisinin AKP döneminden miras kalan yükleniciliği sürdürmesi sebebiyle olmuştur. İddialara gelecek olursak gerek tarafımca yapılan açıklamalar gerekse avukatlarım tarafından sunulan tahliye talepleri ile itiraz dilekçelerinde detaylıca izah edildiği gibi bu iddialar gerçek dışı bir kurguya dayanmaktadır. Kısaca izah etmek gerekirse kamu yararına bir iş için usulüne uygun şekilde ihale ilanı verilir, bu ilana çok sayıda firma başvuruda bulunur. Ardından gerekli şartları taşıyan firma ihaleyi alır ve işi yapar. Belediye başkanının bu sürece herhangi bir dahli olmadığı gibi inisiyatif kullanması da söz konusu olamaz.”

"YARGILAMA ADANA’DA YAPILMALI"

Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asılsızca isnat edilen suçun 2019 Yerel Seçimlerinden önce işlendiği iddia ediliyor. Somut olaya bu açıdan baktığımızda iddialar Adana il sınırları içinde olmasına rağmen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve ben Silivri’de tutuluyorum. Eylül 2024’te soruşturma Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan, Esenler, Kütahya hakkında başlatılıyor. Sonrasında Kütahya hakkında suçun işlendiği yerin “Kütahya” olduğu gerekçesiyle dosyanın tefrikine karar veriliyor. Kütahya hakkında verilen tefrik kararının Adana hakkında verilmemesi ikili bir hukuk düzeninin olduğu kanısını kuvvetlendiriyor.

Bu dava Silivri’nin davası değil. Yargılama suçun işlendiği iddia edilen ilde yani Adana’da yapılmalı. 10 yıl önceki isnat konusu eylem Adana’da gerçekleştiyse bu davanın İstanbul Cumhuriyet Savcılığında ne işi var? Benim burada ne işim var?”