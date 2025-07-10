Zeydan Karalar: Bugün Silivri zindanında Adana'nın başı dik, onurlu evlatlarının haksızlığa karşı yükselttiği sesi dinleyeceğim

Tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, "Adana'nın başı dik, onurlu evlatlarının haksızlığa karşı yükselttiği sesi dinleyeceğim" diyerek Adana'da düzenlenecek mitingi Silivri'den izleyeceğini ifade etti.

Karalar'ın sosyal medya hesabından, el yazısıyla yazdığı not paylaşıldı. Notta şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün Silivri zindanında Adana'nın başı dik, onurlu evlatlarının haksızlığa karşı yükselttiği sesi dinleyeceğim. Bir kez daha diyeceğim ki; Allah'ına kurban Adanam! Saat 20.00 itibarıyla, çok özlediğim Adanalı kardeşlerimi televizyondan da olsa görüp sizlerle hasret gidereceğim. Genel Başkanımızın katılımıyla yapılacak bu buluşma oldukça önemli. Kalabalık katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla..."