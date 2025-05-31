Zeydan Karalar: CHP’ye sistematik saldırı yapılıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aralarında Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanlarının da olduğu CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyona ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

ANKA’ya yaptığı açıklamada CHP’ye sistematik bir saldırı yürütüldüğünü vurgulayan Karalar, şunları söyledi:

"Bir iddia üzerine alındıklarını söylediler, içeriğini çok bilmiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; herkes yargılanabilir. Belediye başkanları da yargılanabilir eğer suçu tespit edilmişse ceza da verilebilir. Ama ne yazık ki son yıllarda bu işler böyle yürümüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sistematik bir saldırı gibi görünüyor, öyle algılanıyor. Masumiyet karinesi ayaklar altında. Soruşturmanın gizliliği var, biz bu gizliliğe uyuyoruz çünkü adalete güvenimiz var ama bizden önce televizyonlarda çatır çatır konuşuluyor. Ne gizlilik ne bir şey var. Mücadelemize devam edeceğiz. Ben partili kardeşlerimizden itidalli olmalarını, sabırlı, olmalarını daha fazla birbirlerine sarılmalarını ve dik durmalarını istiyorum."

Gözaltına alınan belediye başkanları ile görüşemediklerini belirten Karalar, "Arkadaşlarımıza geçmiş olsun demek için gittik sanıyorum görüştürmeyecekler" dedi.